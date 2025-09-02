F1 | Alonso: “Hamilton non ha bisogno di dimostrare nulla”

Formula 1News F1

"Lui e la Ferrari saranno sempre una coppia da rispettare molto", ha detto lo spagnolo

di Piero Ladisa2 Settembre, 2025
Quello di Lewis Hamilton a Zandvoort, come del resto per la Ferrari, è stato un weekend amarissimo. L’inglese ha infatti iniziato nel peggiore dei modi la seconda metà di stagione, rendendosi protagonista di un incidente nel Gran Premio d’Olanda che lo ha costretto al ritiro.

Uno zero pesantissimo per il sette volte campione del mondo, nella gara che precede il suo primo appuntamento di Monza vestito di rosso, giù condizionato dalle difficoltà riscontrate alla guida della SF-25 nella prima parte di stagione.

Discutendo delle criticità di Hamilton al volante della Rossa, chiacchierando con i media nei giorni precedenti la gara olandese, Fernando Alonso ha preso le difese del sette volte campione del mondo.

“Difficile dirlo – ha dichiarato Alonso, citato da F1.com, su eventuali consigli da dare ad Hamilton – Credo che dall’esterno non si possa mai sapere con certezza cosa stia succedendo, ma Lewis non ha bisogno di dimostrare nulla”.

Lo spagnolo, proseguendo il proprio discorso, ha aggiunto: “È un pilota incredibile e prima o poi scoprirà come raggiungere il ritmo migliore. Lui e la Ferrari saranno sempre una coppia da rispettare molto”.

GP Italia

Venerdi 5 settembre

Libere 1 (Sky Sport F1 HD)13:30 - 14:30
Libere 2 (Sky Sport F1 HD)17:00 -18:00

Sabato 6 settembre

Libere 3 (Sky Sport F1 HD)12:30 - 13:30
Qualifiche (Sky Sport F1 HD)16:00 -17:00

Domenica 7 settembre

Gara (Sky Sport F1 HD)15:00
5.793 Km | 53 giri

