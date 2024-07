Formula 1 | Perez, a Spa l’ultima spiaggia per salvare il sedile in Red Bull

Formula 1 Perez GP Belgio – Ultima spiaggia per Sergio Perez nel prossimo Gran Premio del Belgio, 13° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Dopo gli alti e i bassi dell’ultimo fine settimana di Budapest, il messicano è finito ancora una volta nell’occhio del ciclone di stampa e addetti ai lavori, arrivando di fatto ad una situazione da dentro. ofuori. Se a Spa non arriverà una prestazione maiuscola, capace di offrire alla compagine anglo-austriaca i punti necessari per resistere al ritorno della McLaren, Christian Horner ed Helmut Marko attueranno un clamoroso cambio sedile per l’ultimo terzo di campionato. In pre-allerta Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo, ma attenzione anche alla freschezza di Liam Lawson, talento che potrebbe offrire alla Red Bull un’alternativa in prospettiva futura a Max Verstappen

Perez in Belgio per salvare il sedile in Red Bull

“Il recupero che abbiamo fatto domenica in Ungheria è stato molto positivo. Credo che abbia dimostrato quanto mi sentissi a mio agio in macchina durante il fine settimana e il potenziale che avevamo. È frustrante non essere riusciti a lottare per il podio, perché avevamo la possibilità di essere lassù con le prestazioni che abbiamo mostrato in gara, lo stint finale era molto promettente. Ora sta a me mettere insieme l’intero weekend in Belgio e sono fiducioso di riuscirci. Stiamo lavorando bene insieme come squadra e ciò che i miei meccanici sono stati in grado di fare per ricostruire la mia auto durante la notte a Budapest dimostra l’incredibile duro lavoro che tutti fanno, giorno dopo giorno. Manca ancora una gara prima della pausa estiva e voglio ripagare la mia squadra per lo scorso fine settimana con un buon risultato, perché loro sono tutto ciò che conta per me”.