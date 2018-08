F1 | Vettel: “L’impatto? Colpa mia, avevo il volante di Kimi”

Il quattro volte campione del mondo ha spiegato cos’ha causato il piccolo crash contro le barriere durante lo show di apertura del gran premio di Monza.

“Ho chiesto scusa, è stata colpa mia. Ho usato il volante di Kimi e lui ha la frizione dall’altra parte, non ho pensato e sono arrivato troppo veloce. C’è un sacco di gente e per questo ho chiesto se era possibile cambiare l’ala anteriore per fare altri due giri davanti ai tifosi. Ho detto che devo pagare, offrirò a tutti una birra o un bicchiere di vino”.

Il gran premio di Monza è speciale non solo per la Ferrari, ma anche per Sebastian Vettel che la considera quasi come la gara di casa:

“Questa gara per noi è come un campionato. Spero che con la nostra macchina possiamo fare bene ma sono sicuro che tutti i tifosi sono con noi”.