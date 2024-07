F1 | Verstappen spegne le polemiche: “Io e Norris siamo amici, ci siamo chiariti” [VIDEO]

F1 Verstappen GP Silverstone – Nell’incontro con la stampa avvenuto ieri pomeriggio a Silverstone, Max Verstappen è tornato a parlare del contatto con Lando Norris nell’ultimo appuntamento del Red Bull Ring, precisando come la questione, sollevata dalla stampa negli ultimi giorni, sia stata già discussa e risolta.

I due, grandi amici fuori dall’abitacolo, hanno appianato quanto avvenuto in Austria, ribadendo il rapporto di rispetto che li lega. Verstappen e Norris, ricordiamo, sono arrivati al contatto nell’ultimo round mondiale in Stiria, con il secondo che ha avuto la peggio a causa dei danni alla sospensione destra.

Un episodio che non gli ha permesso di sfruttare un’importante occasione di successo, visto il passo che stava mostrando in quel preciso momento di gara e i continui attacchi che stava sferrando alla leadership del tre volte Campione del Mondo in carica. Appuntamento a questo pomeriggio per le prime libere sul tracciato di Silverstone, in Gran Bretagna.