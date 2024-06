F1 | Sauber, Zhou perde gran parte delle libere 1 per un contatto con le barriere

Formula 1 Sauber GP Canada – Si prevede una lunga giornata di lavoro in casa Sauber dopo i riscontri raccolti nelle prove libere del Gran Premio del Canada, nono appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Rispettivamente 14° e 17°, Valtteri Bottas e Guanyu Zhou non sono riusciti a raccogliere i riscontri che speravano dalla vettura, aspetto che dovrà spingerli a migliorare in vista della qualifica di questa sera. Da notare che il pilota cinese ha perso gran parte della FP1 per un contatto con le barriere in uscita da curva 5. Un episodio che gli ha provocato la rottura della sospensione anteriore sinistra.

Bottas sul venerdì di libere in Canada

“Sembra che siamo in una posizione migliore rispetto a dove eravamo a Monaco, il che è ovviamente incoraggiante per il fine settimana. La pioggia di oggi ha influenzato entrambe le sessioni e come tanti ci siamo ritrovati ad affrontare situazioni differenti durante ogni run in pista. Questo non ci ha permesso di ottenere una lettura dettagliata sul comportamento e sulle prestazioni della vettura. Tuttavia, il feeling è positivo e siamo riusciti a fare un discreto numero di giri durante le FP2, raccogliendo dati importanti per noi e per il team a Hinwil. Con previsioni meteo variabili sarà importante fidarsi pienamente della vettura. Dobbiamo spingere la monoposto al limite indipendentemente dalle condizioni”.

Zhou perde gran parte delle prime libere

“È fantastico tornare a correre a Montreal, anche se è stata una giornata difficile per tutti. Durante le FP1 mi aspettavo più di grip sulla pista e questa valutazione mi ha portato ad avere un principio di aquaplaning in curva 5. Ho ripreso la vettura in tempo evitando gravi ben peggiori, ma alla fine ho comunque danneggiato la sospensione, perdendo tempo prezioso in pista. Il team ha fatto un ottimo lavoro tra la FP1 e le FP2 e fortunatamente siamo riusciti a fare dei giri sia in condizioni da bagnato che in quelle d’asciutto. Date le condizioni miste, tuttavia, è difficile dire a che punto siamo. La macchina rispetto a Monaco ha compiuto un passo in avanti, ma avremo dei riscontri più precisi domani. Non vedo l’ora di correre domani”.