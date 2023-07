F1 | Verstappen cannibale: domina in Austria e conquista il 42° trionfo della carriera

F1 GP Austria – Dominio assoluto di Max Verstappen nel Gran Premio d’Austria, decimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Dopo la pole position conquistata nelle qualifiche di venerdì e sabato (shoot-out), oltre alla vittoria messa in cassaforte nella Sprint di ieri pomeriggio, l’olandese si è imposto davanti il pubblico amico del Red Bull Ring, garantendosi un altro importante passo verso la conquista del terzo titolo mondiale della carriera. Verstappen, grazie anche ad una strategia perfetta, ha imposto distacchi abissali a tutti i concorrenti, garantendosi inoltre la possibilità di un stop “supplementare” sul finale, il quale gli ha garantito anche il GPV, strappato tra l’altro al compagno di scuderia Sergio Perez (3°).

Un week-end perfetto, l’ennesimo di questo campionato, che ha confermato la grande forza del portacolori della Red Bull. Alle sue spalle, al termine di una buona gara – soprattutto sul fronte consumo – si è classificato Charles Leclerc, finalmente veloce e competitivo al volante della SF-23. Il monegasco ha massimizzato le performance della vettura, rivelandosi “concreto” in ogni frangente di gara. Riscontri interessanti che hanno confermato la buona strada intrapresa dai tecnici sul fronte sviluppo.

Perez, come detto, si è classificato al terzo posto, davanti uno stoioco Carlos Sainz – il quale ha combattuto fino alle tornate conclusive per conservare l’ultimo gradino del podio – seguito da un superbo Lando Norris, finalmente nelle zone di vertice della classifica grazie alle tante novità tecniche introdotte dalla McLaren durante questo fine settimana in Stiria, Fernando Alonso e Lewis Hamilton, apparsi in difficoltà nel corso di questo week-end.

A completare la graduatoria dei primi dieci George Russell, Pierre Gasly e Lance Stroll, il quale ha strappato proprio al fotofinish l’ultimo piazzamento in zona punti ad Alexander Albon. Ritirato il grande protagonista della Sprint di ieri, Nico Hulkenberg. Appuntamento tra soli sette giorni a Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna, 11° prova di un mondiale sempre più nelle mani dell’olandese e della Red Bull.

RACE CLASSIFICATION 🇦🇹 Verstappen reigns supreme in Austria 💪 Leclerc returns to the podium! 🙌#AustrianGP #F1 pic.twitter.com/hfZAACAs2n — Formula 1 (@F1) July 2, 2023