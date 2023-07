DIRETTA F1 | GP Austria 2023: Live Gara [LIVE TIMING E FOTO]

Diretta GP Austria 2023 – Amici di Motorionline, buon pomeriggio! Siamo in attesa di iniziare la diretta del Gran Premio d’Austria, live dal Red Bull Ring di Spielberg. Nella giornata di ieri si è disputata la Sprint Race, vinta da Max Verstappen davanti a Sergio Perez e Carlos Sainz. Non è stato un sabato facile per Charles Leclerc che ha fatto fatica ad adattarsi con la pioggia caduta sul circuito.

Dalla pole position della griglia di partenza del Gran Premio d’Austria, scatterà Max Verstappen accanto al compagno di squadra Sergio Perez, con il quale ieri c’è stata lotta in pista. Tra i due sembra tutto risolto:

Tornando alla griglia di partenza, dalla seconda fila scatteranno Lando Norris e Nico Hulkenberg. A seguire, dalla quinta casella partirà la Ferrari di Carlos Sainz davanti al connazionale Fernando Alonso. Charles Leclerc scatterà dalla nona posizione:

F1 SPRINT GRID

Here's how we line up for our second F1 Sprint of the season!#AustrianGP #F1Sprint pic.twitter.com/8WdOMn2VcF

— Formula 1 (@F1) July 1, 2023