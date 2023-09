F1 | Verstappen brucia record su record: l’analisi di Carlo Vanzini dopo Monza [VIDEO]

F1 GP Italia Verstappen Vanzini – Intervenuto a Paddock Live al termine dell’ultimo Gran Premio d’Italia a Monza, 15° prova del mondiale 2023 di Formula 1, Carlo Vanzini ha analizzato le performance di Max Verstappen al volante della dominante RB19, precisando come l’olandese – insieme ad una squadra letteralmente perfetta – si stia rivelando ingiocabile non solo per i concorrenti, Mercedes e Ferrari in primis, ma anche per lo stesso compagno di squadra Sergio Perez.

Una macchina da guerra capace di portare a casa vittorie, record, giri veloci e soddisfazioni personali per se stesso e per la squadra. Verstappen, ricordiamo, è ampiamente leader del campionato e con questo, già in Giappone, potrebbe festeggiare il terzo titolo mondiale della carriera dopo quelli messi in cassaforte nel 2021 e nel 2022. Appuntamento tra due settimane a Marina Bay per il GP di Singapore.