F1 | Ferrari, difficile sognare un aggancio alla Mercedes nel Costruttori [VIDEO]

F1 Ferrari Mercedes mondiale Costruttori – Intervenuti a Paddock Live al termine dell’ultimo Gran Premio d’Italia, 15° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1, Carlo Vanzini e Marc Genè non hanno voluto alzare troppo le aspettative sulla Ferrari dopo l’ottima gara di Monza, precisando come attualmente, per la Rossa, sia difficile sognare o immaginare un aggancio alla Mercedes nel mondiale Costruttori.

La W14 di George Russell e Lewis Hamilton, infatti, si è rivelata più continua nelle performance, sia nelle piste a basso carico che a quelle ad alto carico, aspetto che ha permesso al team anglo-tedesco di guadagnarsi con merito la seconda piazza nel mondiale Costruttori alle spalle della Red Bull. Una condizione tutt’ora “granitica” che probabilmente verrà confermata anche nel proseguo di questo campionato. Più realistica, invece, una battaglia con Aston Martin e McLaren per la terza posizione nel mondiale. Prossimo appuntamento tra due settimane a Marina Bay per il Gran Premio di Singapore, 16° prova di un campionato sempre più nelle mani di Max Verstappen e della Red Bull.