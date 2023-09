F1 | Williams scherza dopo il GP d’Italia: Albon eletto “Ministro della Difesa”

F1 GP Italia Williams – Prestazione sublime di Alexander Albon a Monza, teatro dell’ultimo Gran Premio d’Italia di Formula 1. Nonostante una Williams veloce sul ritmo qualifica ma deficitaria sul passo gara, soprattutto con le gomme più dure, il thailandese è riuscito a regalare alla squadra una superba settima posizione, difendendosi in tutti i modi dagli attacchi dai rivali nel corso della gara brianzola. Una performance di assoluto spessore, l’ennesima di questo campionato, che ha confermato le qualità dell’ex pilota della Red Bull.

Più in sofferenza invece Logan Sargeant, costretto a remare nelle posizioni meno nobili della classifica. Il pilota statunitense – scattato con l’idea di seguire una strategia a singolo stop – non è riuscito a gestire al meglio il consumo dei pneumatici più duri, aspetto che l’ha fatto passare sotto la bandiera a scacchi in 13° posizione, lontano dai piazzamenti più nobili della classifica.

“Questa di Monza è stata probabilmente la gara più dura della stagione, ma anche quella di cui posso andare più orgoglioso”, ha affermato il thailandese della Williams. “Sono certo che a Lando non sia piaciuta, però a me si! Siamo partiti con la consapevolezza che sarebbe stata una corsa lunga e soprattutto difficile, a causa del degrado delle gomme, e alla fine così è stato. Nonostante questo, però, siamo riusciti a tenerci dietro parecchi dei nostri concorrenti. Spero di non rifare mai più una gara del genere, però sono contento del risultati ottenuto. Ottenere dei punti per due corse di fila è davvero divertente, sorprendente per certi versi. I prossimi appuntamenti non saranno molto semplici per noi e quindi è giusto godersi adesso questi momenti. Ci sarà da lavorare”.

Queste invece le impressioni di Sargeant: “In generale è stata una corsa difficile. Abbiamo provato a far funzionare la strategia ad un’unica sosta, ma alla fine lo stint si è rivelato troppo lungo per l’equilibrio che avevamo raggiunto con la vettura. Ho faticato nella gestione delle gomme hard, soffrendo tra l’altro di molto sovrasterzo. Probabilmente con una finestra di utilizzo diversa sarebbe andata meglio, ma così è andata. In merito alle prossime gare continueremo a lavorare per ottenere il meglio dal nostro pacchetto. Vogliamo garantirci un buon ritmo”.