F1 | van der Garde consiglia a Sainz di aspettare prima di prendere una decisione per il 2025

F1 van der Garde Sainz – Intervistato dalla stampa olandese, Giedo van der Garde ha espresso un proprio punto di vista sulle tante voci di mercato riguardanti il futuro di Carlos Sainz, evidenziando come l’iberico – fin qui autore di una stagione estremamente concreta – debba prendere una decisione senza lasciarsi trasportare dalla frenesia.

Nonostante le chiacchiere con Audi e Mercedes, con la seconda che sembra la favorita per il 2025, l’attuale portacolori della Ferrari – secondo van der Garde – dovrebbe aspettare l’evolversi della situazione in casa Red Bull, soprattutto per quello che riguarda la posizione di Max Verstappen.

Se l’olandese dovesse scegliere di lasciare Milton Keynes direzione Brackley, l’iberico avrebbe la reale opportunità di approdare in un team che, almeno sulla carta, potrebbe garantirgli una vettura in grado di battagliare per il campionato già a partire dalla prossima annata.

van der Garde e il futuro di Sainz

“Carlos naturalmente parlerà con tutti, ma se fossi in lui aspettare e vedrei come si evolve il mercato. Se c’è la possibilità di approdare nel team che possiede la vettura migliore, ovvero la Red Bull, bene, altrimenti virerei su altre possibilità.

Il problema secondo me,nasce dalla presenza di Max Verstappen a Milton Keynes. Sainz, per loro, può rivelarsi una buona opzione in caso di addio dell’olandese. Parliamo di un pilota veloce, esperto e che ha già lavorato in un top team. Al momento però sembra che Max continuerà in Red Bull e quindi è lecito aspettarsi una conferma di Sergio Perez per almeno altri due anni”.