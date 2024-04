Formula 1 | Petrov scommette sul rinnovo di Perez in Red Bull

Formula 1 Petrov Red Bull – I buoni piazzamenti ottenuti in questa prima parte di stagione potrebbero spingere la Red Bulla ribadire la propria fiducia nei confronti di Sergio Perez, parola di Vitaly Petrov.

Secondo il russo, le prestazioni del pilota messicano – autore di tre secondi posti nelle prime quattro gare dell’anno – avrebbero garantito alla compagine austriaca non solo le giuste risposte dopo gli alti e bassi dello scorso anno, ma anche un equilibrio pressoché perfetto con Max Verstappen, numero uno indiscusso del team.

Un compromesso importante, atteso e cercato da Helmut Marko e Christian Horner, che la compagine Campione del Mondo sarebbe intenzionata a confermare anche per il 2025, in barba alla disponibilità sul mercato di un pilota dall’indiscusso talento – oltre che dal “forte” bagaglio di conoscenze – come Carlos Sainz.

Petrov e l’equilibrio ideale in Red Bull

“E’ difficile per Sergio lottare con Max, anche se la doppietta che la Red Bull ha conquistato a Suzuka la dice lunga sulla situazione a Milton Keynes. Penso che Christian Horner sia contento di come Checo sta gareggiando e dei ruoli che si sono delicati all’interno del team. Il rinnovo di Sergio mi sembra alquanto scontato al momento, anche perchè non hanno bisogno di un secondo Verstappen. Si sono create delle dinamiche perfette”.