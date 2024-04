Leclerc si dà al gelato con la nuova linea di prodotti “LEC”

Leclerc LEC – Non solo Formula 1 per Charles Leclerc in questo primo terzo di 2024. Questa mattina, infatti, il pilota monegasco ha lanciato una propria linea di gelati denominata “LEC” in collaborazione con Federico Grom, Guido Martinetti e Nicolas Todt.

“Un gelato buonissimo e a ridotto contenuto calorico che supera i sensi di colpa”, così recita il comunicato stampa di lancio, pubblicato questa mattina tramite i canali social del portacolori della Ferrari. “Tutto ha avuto inizio dal desiderio di Charles di aprire una gelateria a Montecarlo, la sua città natale, raccontato all’amico Federico durante un pranzo”, si legge. “Questa idea si era evoluta in un primo momento nell’immaginare un gelato confezionato adatto agli sportivi. Tuttavia, è stato quando Charles ha confessato di sentirsi in colpa nel cedere alla tentazione di mangiare anche un semplice gelato che è nata l’idea di un prodotto delizioso, leggero e adatto a tutti, anche nell’ambito di uno stile di vita consapevole ed equilibrato”.

LEC, il gelato di Leclerc in vendita da aprile

Fin da subito è stato coinvolto anche Guido Martinetti, il “mago del gelato”, con il ruolo di responsabile del prodotto, che ha organizzato le numerose degustazioni necessarie per realizzare un gelato dal sapore unico, sorprendente e che avrebbe fatto la differenza. A partire dall’11 aprile LEC sarà disponibile nei punti vendita della grande distribuzione in Italia (Bennet, Borello, Despar Nord-Est, Esselunga, Iper La grande i) in formato barattolo da 460 ml (258-268 gr) nei gusti Vanillove (vaniglia), Salty Carammmel (caramello salato con fiocchi di caramello al cioccolato), Swirly Pistachi-oh! (variegato al pistacchio con crumble al pistacchio), Peanut Caramel Tango (arachide con variegato al caramello e fiocchi di caramello) e Chocolate Crunch (cacao con pezzetti di cioccolato).