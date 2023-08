F1 | Futuro Ferrari, il commento di Carlo Vanzini dopo Zandvoort [VIDEO]

F1 Ferrari Vanzini Zandvoort – Intervenuto a Paddock Live al termine dell’ultimo Gran Premio d’Olanda, 14° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1, Carlo Vanzini ha analizzato la situazione che sta vivendo la Ferrari da una stagione a questa parte, precisando come Frederic Vasseur abbia tra le mani l’arduo compito di mettere al proprio posto tutti i tasselli di una squadra che al momento sembra in totale confusione.

Tralasciando gli innesti previsti a scaglione nelle prossime stagione (si parla di almeno 50 tecnici in arrivo a Maranello), la Rossa deve cominciare a programmare il proprio lavoro per l’immediato e medio futuro, trovando dei punti fermi su cui strutturare la propria organizzazione. Un processo complicato che quasi certamente richiederà tempo, ma da cui non si potrà non passare nella rincorsa verso la leadership attualmente occupata dalla Red Bull.

Carlos Sainz, ricordiamo, ha chiuso la gara di Zandvoort al quinto posto, mentre Charles Leclerc è stato costretto al ritiro per le conseguenze di un contatto avvenuto ad inizio gara con Lando Norris. Appuntamento tra sette giorni a Monza per il Gran Premio d’Italia davanti ad un pubblico totalmente tinto di Rosso.