Ferrari | Subito riscontri positivi per Leclerc nelle prime libere a Singapore

Ferrari F1 GP Singapore – Charles Leclerc ha chiuso con il miglior tempo nella prima sessione del Gran Premio di Singapore, disputata sul circuito di Marina Bay, mentre Carlos Sainz ha ottenuto la terza posizione. I due piloti hanno completato insieme 53 giri, iniziando il turno con gomme Hard e una quantità significativa di carburante per familiarizzare con il tracciato.

Con queste condizioni, Leclerc ha fatto registrare un tempo di 1’32”702, mentre Sainz ha ottenuto 1’33”476. Dopo un pit stop, entrambi sono passati alle gomme Soft, migliorando notevolmente le loro prestazioni: il monegasco ha segnato un 1’31”763, che gli è valso il miglior tempo, mentre lo spagnolo ha fermato il cronometro a 1’31”952, posizionandosi terzo. Sul finire della sessione, entrambi sono tornati alle gomme utilizzate all’inizio per effettuare ulteriori prove con un carico di carburante maggiore. In totale, Leclerc ha completato 26 giri, uno in meno rispetto a Sainz.