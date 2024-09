F1 | GP Singapore, prove libere 1: Leclerc detta il passo su Norris e Sainz [RISULTATI]

F1 GP Singapore – Miglior riscontro cronometrico per Charles Leclerc nella prima sessione di prove libere valide per il Gran Premio di Singapore, 18° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Dopo le buone prestazioni mostrata a Baku, appena sette giorni fa, il monegasco della Ferrari ha aperto nel miglior modo possibile il fine settimana a Marina Bay, ottenendo un crono di 1’31”763, appena 76 millesimi più rapido della McLaren di Lando Norris.

Un’equilibrio già atteso prima del fine settimana che potrebbe riservare parecchie sorprese tra questo pomeriggio e domani, ovvero quanto la posta comincerà a gommarsi e quindi a regalare dei riscontri più certi per quello che riguarda le performance delle monoposto. Con il terzo riscontro ha trovato posto l’altra Ferrari di Carlos Sainz, a conferma dell’ottimo stato di forma mostrato in questa mattinata di lavoro a Singapore (la Rossa, soprattutto dopo le ultime novità introdotte a Monza, sembra adattarsi molto bene ai circuiti cittadini), seguito da Max Verstappen, Yuki Tsunoda e Oscar Piastri.

Ferrari detta il passo con Leclerc nelle prime libere a Singapore

Il tre volte iridato si è parecchio lamentato del bilanciamento della RB20, ritenuto troppo ballerino e poco “solido” sul posteriore, mentre l’australiano della McLaren si è focalizzato principalmente sul passo gara e sulle simulazioni ad alto carico di carburante. Un lavoro mirato ad ottimizzare la raccolta dati in vista soprattutto di domani. Infine, a completare la top dieci assoluta di queste prime libere a Marina Bay, Daniel Ricciardo, Alexander Albon, Fernando Alonso ed Esteban Ocon.

Indietro le Mercedes: solo 12° Lewis Hamilton, mentre George Russell non è riuscito ad andare oltre la 16° piazza. Un inizio non positivo che la squadra cercherà di correggere già nell’ora di lavoro che andrà in scena questo pomeriggio. Appuntamento alle… di questo pomeriggio, in diretta su Sky Sport F1 HD, per la diretta della seconda sessione di lavoro sul tracciato di Marina Bay. La sessione, ricordiamo, andrà in scena in notturna e quindi con una condizione climatica leggermente più fresca rispetto al mattino.

FP1 CLASSIFICATION: Leclerc on top, Tsunoda and Ricciardo both in the top 10 👏#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/XWcYPrW2o7 — Formula 1 (@F1) September 20, 2024