F1 | Ufficiale: Kimi Antonelli firma con Mercedes per il 2025

Dopo quattro anni, un pilota italiano torna sulla griglia di partenza del Mondiale di Formula 1. Ormai era cosa certa ma mancava solo l’ufficialità: Kimi Antonelli affiancherà George Russell nel team Mercedes, a partire dalla prossima stagione. Il giovane talento della Formula 2, ha fatto la sua prima apparizione in F1 ieri, durante il primo turno di prove libere del Gran Premio di Monza. Un incidente dopo pochi giri lo ha costretto al rientro anticipato ai box, ma non è stato quello a fermare Toto Wolff che da tempo crede nelle potenzialità di Antonelli.

“È una sensazione incredibile essere annunciato come pilota ufficiale Mercedes al fianco di George per il 2025”, ha dichiarato Kimi Antonelli nel comunicato stampa del team di Brackley.

“Arrivare in F1 è un sogno che ho da quando ero piccolo. Voglio ringraziare la squadra per il supporto che mi ha dato nella mia carriera finora e per la fiducia che ha dimostrato in me. Sto ancora imparando molto, ma mi sento pronto per l’opportunità. Mi concentrerò sul migliorare e fornire i migliori risultati possibili per la squadra. Sono anche molto entusiasta di diventare il compagno di squadra di George. È arrivato attraverso il programma junior della squadra proprio come me ed è qualcuno verso cui ho un enorme rispetto. È super veloce, ha vinto più volte e mi ha già aiutato a migliorare come pilota. Non vedo l’ora di imparare da lui e di lavorare insieme per ottenere risultati in pista”.

