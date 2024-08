F1 | Alpine, venerdì da dimenticare a Monza

Nelle prove libere del Gran Premio d’Italia a Monza, l’Alpine ha incontrato notevoli difficoltà, con Pierre Gasly che ha chiuso al diciottesimo posto ed Esteban Ocon al diciannovesimo. Entrambi i piloti si sono dichiarati insoddisfatti delle prestazioni della vettura, evidenziando una mancanza di ritmo preoccupante in vista delle qualifiche e della gara. La monoposto sembra faticare a trovare aderenza e velocità sui lunghi rettilinei di Monza, il che lascia il team con molto lavoro da fare per migliorare la situazione in vista delle giornate di sabato e domenica.

“Questa mattina è stata difficile, ma il pomeriggio è migliorato con le gomme medie – ha detto Gasly dopo le libere di ieri. Purtroppo non abbiamo potuto fare un giro con le gomme morbide a causa della bandiera rossa e del traffico, quindi non siamo riusciti ad ottenere un tempo rappresentativo con la mescola più soft. Domani dovremo essere perfetti per avere una chance di entrare in Q2 e competere con le vetture davanti a noi. La pista ha subito alcune modifiche, ma la guida rimane simile; dovremo monitorare il degrado dell’asfalto per domenica, che sembra il cambiamento più significativo. Sarà una giornata impegnativa, ma sono fiducioso, credo che potremo migliorare la macchina e ottenere prestazioni migliori. Il gruppo è molto competitivo, quindi dovremo dare il massimo”.

“Arrivare a Monza è sempre emozionante, ma il weekend non è iniziato nel migliore dei modi – ammette Ocon. Oggi non avevamo il ritmo necessario, quindi dovremo lavorare duramente per trovare miglioramenti. Stiamo provando diverse soluzioni per aumentare le prestazioni, ma sembra che il nostro rendimento sia ancora deficitario. Abbiamo ottenuto dati utili dalle prove e continueremo a lavorare sodo per migliorarci. Tutta la squadra è impegnata a trovare ulteriori prestazioni, ma potrebbe essere un altro weekend difficile su questa pista. Continuiamo a spingere, e con l’evoluzione dell’asfalto speriamo di cogliere delle opportunità, dobbiamo essere pronti a sfruttare ogni occasione”.