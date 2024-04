F1 | Marko non esclude il licenziamento anticipato di Ricciardo

Il futuro di Daniel Ricciardo in Formula 1 è sempre più incerto e a confermarlo sono le recenti dichiarazioni del consulente della Red Bull, il quale ha ammesso che si aspettava di più dall’australiano. Il pilota di Perth, era dato per certo come sostituto di Sergio Perez alla Red Bull ma le sue scarse prestazioni lo hanno messo anche dietro al compagno di squadra alla RB, Yuki Tsunoda.

“Il requisito per Daniel, se voleva avere qualche speranza di assicurarsi un sedile in Red Bull, era che doveva essere chiaramente più veloce di Yuki. Finora non è stato così, anche se in Giappone ci siamo andati vicini, vedremo come si svilupperà”.

Nel caso in cui dovesse continuare la striscia negativa per Ricciardo, Marko non esclude il licenziamento a stagione in corso:

“Abbiamo Liam Lawson, un pilota di riserva forte e ha il diritto contrattuale di guidare per un’altra squadra se non ottiene un abitacolo con noi nel 2025. A questo proposito, sarebbe ovviamente emozionante per noi se potessimo vederlo in Formula 1 quest’anno in modo da poter avere un quadro ancora più chiaro. Ma questo è un argomento complesso, quindi dovremo aspettare e vedere come si svilupperà”.