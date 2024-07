F1 | Tsunoda esce allo scoperto: “Penso di meritare un sedile in Red Bull”

F1 Tsunoda Red Bull – Nell’incontro con i media avvenuto nel giovedì di Budapest, Yuki Tsunoda è uscito allo scoperto sulla possibilità di entrare a far parte del team Red Bull a partire dalla stagione 2025 di Formula 1. Il giapponese, attualmente portacolori della Racing Bulls, ha evidenziato i buoni risultati che sta ottenendo da un anno e mezzo a questa parte, evidenziando come ad oggi – tra le fila della compagine austriaca – sia il pilota più accredito a prendere l’eventuale posto lasciato vacante da Sergio Perez. Parole importanti che sanno di sfida a Daniel Ricciardo e Liam Lawson.

Tsunoda punta ad un sedile in Red Bull

“Penso di meritare un sedile vicino a Max, altrimenti non avrebbero annunciato così presto la conferma del mio posto in Racing Bulls. Se scegliessero Liam sarebbe strano, anche se penso che non accadrà. Lawson sta svolgendo un ottimo lavoro al simulatore e anche l’anno scorso si è rivelato parecchio competitivo, ma credo di aver fatto di più in questi anni. Vedremo in ogni caso come andrà”.