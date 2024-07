F1 | GP Ungheria 2024: Conferenza Stampa in DIRETTA

Diretta Conferenza Stampa GP Ungheria – Amici di Motorionline, buon pomeriggio! Siamo in attesa di collegarci con l’Hungaroring dove a partire dalle 14:30 si terrà la conferenza stampa del Gran Premio d’Ungheria. Saranno presenti: Pierre Gasly, Fernando Alonso, Oscar Piastri, Alex Albon e Nico Hulkenberg.

Questa mattina il team Haas ha annunciato che si separerà da Kevin Magnussen al termine della stagione. Manca solo l’ufficialità ma è molto probabile che a prendere il posto del danese sarà Esteban Ocon.

DIRETTA CONFERENZA STAMPA GP UNGHERIA DALLE 14:30

14:37 Alex Albon: “Positivo tornare a punti a Silverstone, la direzione è giusta ma non stiamo portando aggiornamenti sulla macchina. Volevamo di più ma questo dimostra come gli altri team stanno lavorando, la Haas è stata una sorpresa. Il divario rispetto ai team di vertice si sta riducendo ma è ancora una battaglia aperta, siamo tutti molto vicini. Per questa gara le aspettative sono basse, non è un circuito che si adatta a noi”

14:34 Pierre Gasly: “Non abbiamo avuto un vero quadro realistico delle prestazioni a Silverstone per via delle condizioni miste, inoltre non ho nemmeno fatto la gara. In altre circostante potremo fare meglio a cominciare da qui. Sappiamo la situazione della nostra vettura, dobbiamo cercare di sfruttare al massimo quello che abbiamo, i margini sono piccoli a centro gruppo, ci proveremo, non sarà facile fare punti senza aggiornamenti. Il mio compagno di squadra? Il team Alpine ha delle buone opzioni, non sta a me decidere, lo accoglierò a braccia aperte”

14:32 Nico Hulknenberg: “Periodo molto positivo, in Austria è andata bene e gli aggiornamenti a Silverstone ci hanno fatto fare un passo avanti, abbiamo recuperato tante prestazioni. L’ambizione è continuare così per il resto della stagione. Qui in Ungheria potremmo essere competitivi. Magnussen? Mi è piaciuto lavorare con lui, è stato piacevole e andiamo molto d’accordo dopo qualche rivalità di anni fa, gli auguro ogni bene per il futuro”

14:30 Inizia la conferenza!