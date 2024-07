Formula 1 | Leclerc sogna ancora il titolo: “Ci servono due decimi per sfidare Red Bull e McLaren”

Formula 1 Leclerc GP Ungheria – In attesa di scendere in pista nelle prove libere di domani, Charles Leclerc ha motivato la Ferrari in vista del rush finale di questo campionato, evidenziando come la Rossa debba trovare due decimi di margine per tornare a battagliare stabilmente per il vertice con McLaren, Red Bull e Mercedes. A causa degli errori commessi nell’ultimo mese e mezzo, la SF-24 ha perso parecchio terreno nel confronto con i rivali, aspetto che ovviamente ha penalizzato le performance del monegasco e di Carlos Sainz.

Nonostante questo, però, il monegasco non ha voluto alzare bandiera bianca, precisando come i margini attualmente in gioco consentano alla compagine italiana di sognare ancora in grande, purché si compia il tanto atteso passo in avanti sul fronte delle prestazioni. Ferrari, ricordiamo, presenterà in Ungheria un nuovo fondo che dovrebbe attenuare i problemi di bouncing emersi con l’ultima specifica della SF-24 che ha debuttato in Spagna.

Leclerc sogna ancora il titolo mondiale

“Al momento siamo troppo lontani per lottare, ma se riusciamo a recuperare due o tre decimi possiamo garantirci un’opportunità. Se riusciamo a compiere questo passo in avanti avremo la possibilità di giocarsela, altrimenti le nostre chance dipenderanno dagli errori degli avversari. Serve compiere questo step in avanti nelle prossime sei o sette gare. Solo così potremo arrivare alla vittoria con merito com’è avvenuto nei fine settimana di Monaco e Melbourne. Possono sembrare pochi, ma al giorno d’oggi sono parecchio difficili da trovare, perchè lo sviluppo sta confluendo nella stessa direzione per tutti. E’ anche per questo che si vedono tutti i team in giro per il paddock a lottare così tanto”.