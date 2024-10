F1 | Toto Wolff esclude di sacrificare la stagione 2025 per puntare al titolo nel 2026

F1 Wolff Mercedes – Toto Wolff ha chiarito che la Mercedes non intende trascurare la stagione 2025 per concentrarsi esclusivamente sulle nuove regolamentazioni previste per il 2026. Il dirigente austriaco ha sottolineato che l’obiettivo principale della squadra rimane quello di vincere ogni stagione, inclusa la prossima.

“Il nostro team ha obiettivi precisi: portare a casa vittorie in ogni campionato, quindi non c’è dubbio che daremo il massimo anche per il 2025”, ha affermato il Team Principal del sodalizio anglo-tedesco in una recente dichiarazione rilasciata a motorsport.com. Nonostante l’importanza delle nuove regole tecniche previste per il 2026, Mercedes non intende adottare una strategia che comprometta le sue possibilità nell’immediato futuro.

Mercedes, focus della Mercedes sul 2026 ma anche sul 2025

Il manager, successivamente, ha citato una famosa frase del compianto Niki Lauda, leggenda della Formula 1 e suo amico, per descrivere il proprio punto di vista sulla questione: “Mi piace prendere spunto dal motto di Niki. Quando gli chiesero se preferiva vincere questo titolo o il prossimo, lui rispose con un secco entrambi. Questo principio rappresenta al meglio l’approccio della Mercedes, che punta a essere competitiva su tutti i fronti senza trascurare alcun dettaglio”.

La stagione 2026 porterà cambiamenti significativi nelle regolamentazioni tecniche della Formula 1, ma la Mercedes non intende perdere di vista l’importanza del 2025. Wolff, noto per la sua visione strategica, è convinto che la chiave del successo risieda nell’essere costantemente al top, senza sacrificare un’annata per i futuri obiettivi. L’approccio pragmatico dell’austriaco riflette la filosofia vincente della Stella: guardare al futuro senza mai perdere l’occasione di lottare per la vittoria nel presente.