F1 | Bordata di Steiner: “Senza di me la Haas sarebbe scomparsa nel 2020”

Sta iniziando a parlare Guenther Steiner, separatosi dalla Haas ufficialmente la scorsa settimana per via di un rinnovo mai arrivato tra il manager altoatesino e il team statunitense, per un legame che è andato a interrompersi abbastanza bruscamente dopo dieci anni, otto dei quali passati in pista. La comunicazione all’ex capo del muretto è stata anche abbastanza brusca, tra Natale e Capodanno, e pare che non abbia avuto la possibilità di salutare la squadra. Adesso è arrivato il momento di togliersi qualche sassolino dalla scarpa, tramutati puntualmente in bordate.

“Molte squadre hanno investito in infrastrutture quando è stato introdotto il budget cap – ha detto Steiner a Sky Sports. Non si tratta di spendere soldi, ma un qualcosa per sfruttare al meglio il limite dei costi, e successivamente puoi usare i soldi per rendere la vettura più veloce. Alcuni hanno iniziato subito nel 2020, altri nel 2021 e lo scorso anno, ma lo stanno facendo tutti, è stata una delle cose in cui ho guardato gli altri e cercato di dare dei suggerimenti. La Haas? Senza di me non esisterebbe già dal 2020, ma è Gene a possedere la squadra, e può fare quello che vuole. Potrei accusarlo di alcune cose, ma non porterebbe a nulla, è una sua decisione. I piani per il futuro della Haas? Non li conosco, non li ha condivisi con me, ma onestamente non mi interessano più”.