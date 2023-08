F1 | Haas, ufficiale: Hulkenberg e Magnussen confermati per la stagione 2024

E’ di poco fa l’ufficialità del rinnovo dei contratti di Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen con il team Haas, anche per la prossima stagione. Il team principal Guenther Steiner, si è detto soddisfatto del lavoro svolto da entrambi i piloti nella prima parte di stagione e desidera quindi proseguire il lavoro anche per il 2024.

“Abbiamo una coppia di piloti estremamente solida in questa stagione di Formula 1 e alla fine non c’era motivo di cercare di cambiare per il futuro”, ha commentato Steiner.

“Kevin è ovviamente un veterano, e sono felice che affronterà la sua settima stagione con i colori Haas. Con 113 partenze solo per il nostro team, sappiamo dove si trovano i suoi punti di forza e la sua conoscenza ed esperienza della nostra organizzazione si abbinano molto bene anche a questo. Dall’altra parte del box, Nico si è semplicemente inserito senza difficoltà e ha dimostrato di essere un membro prezioso della squadra. Si sta avvicinando alle 200 partenze in Formula 1 e siamo molto felici di essere beneficiari di questa esperienza al volante”.

“Abbiamo dovuto affrontare i nostri problemi in questa stagione per quanto riguarda la VF-23, non ci nascondiamo, ma siamo stati estremamente fortunati ad aver avuto due piloti il cui feedback è inestimabile per aiutare i nostri obiettivi ingegneristici. Kevin e Nico si sono comportati bene fin dall’inizio e insieme hanno entrambi segnato punti, e in particolare, Nico ha eccelso in qualifica, entrando in Q3 in sei occasioni. Non correndo in Formula 1 a tempo pieno dal 2019, questo dimostra quanto sia professionale e come si sia preso cura di se stesso fisicamente. Da notare anche quanta energia hanno entrambi i nostri piloti, sono stati fantastici non solo in termini di coinvolgimento all’interno del team, ma anche nelle attività dei nostri partner e anche con i fans. Kevin e Nico si stanno chiaramente godendo il loro tempo nello sport, entrambi hanno la testa matura sulle spalle e fondamentalmente capiscono cosa stiamo chiedendo loro. Ora tocca a noi come squadra guardare avanti al 2024 e assicurarci di avere una macchina in grado di arrivare a punti con costanza”.