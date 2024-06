F1 | Sprint Race, Piastri: “Pensavo di poter sorpassare Max , ma è mancato qualcosa”

Spielberg – Oscar Piastri conquista la seconda posizione nella Sprint Race austriaca, prendendosi la posizione sul compagno di squadra Lando Norris. Alla partenza resta incollato all’altra McLaren, creando un trenino col leader della corsa Max Verstappen; i primi due entrano in lotta, e Lando ci prova al quarto giro. Verstappen, però, non ha intenzione di lasciargli strada, e riprende la prima posizione trainandosi dietro l’altra McLaren, che approfitta delle debolezze del compagno di squadra. Le due vetture papaya restano incollate fino al traguardo, che tagliano a posizione invertite rispetto alla partenza.

Piastri: “Speravo di poter sorpassare entrambi”

“Ho concluso la gara con una posizione più alta rispetto a quella di partenza, però nella seconda metà gara non avevo abbastanza passo. Pensavo di poter sorpassare Max , ma è mancato qualcosa. Ci sono cose da esaminare nel pomeriggio, ma ci portiamo a casa dei punti, un gran bel bottino rispetto ai team nostri avversari. Quando ho visto Lando e Max erano in gran battaglia, e il sorpasso in ritardo di Lando, ho capito che ci sarebbe stata una opportunità in uscita. Speravo di superare entrambi, ma ho fatto del mio meglio – spiega l’australiano – ci ho provato al giro dopo a prendere Verstappen, ma mi mancava il passo. Ho provato ad essere paziente, l’ho fatto anche in partenza e ora ne raccolgo i frutti”.