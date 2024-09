F1 | Scontro Verstappen-FIA, papà Jos all’attacco: “Penso sia la cosa più ridicola”

Max Verstappen non sta passando un bel momento sportivo, sia in pista che fuori. Se in pista la sua Red Bull non riesce a contenere gli attacchi di una McLaren sempre più in palla e lanciata verso la conquista del titolo costruttori, con la squadra di Woking che pare aver messo la definitiva freccia per il sorpasso su Milton Keynes come dimostrano le recenti prestazioni e i 41 punti di vantaggio nella classifica generale a sei gare dalla conclusione della stagione, fuori invece il nemico numero 1 del tre volte campione del mondo ha un nome ben preciso: la FIA.

La Federazione infatti, nell’ultimo appuntamento andato in scena a Singapore nello scorso weekend, ha deciso di multare l’olandese a causa di una parolaccia pronunciata dallo stesso Max durante la conferenza stampa dei piloti svoltasi nel giovedì di Marina Bay. Una situazione che ha portato inoltre il massimo organo del motorsport a punire l’alfiere della Red Bull con una condanna a lavori di pubblica utilità.

Sulla questione, che ha attirato il giudizio dell’opinione pubblica, è intervenuto anche Jos Verstappen. Il papà del campione del mondo in carica, difendendo il figlio, ha esternato tutto il suo dissenso per la scelta presa della FIA.

“Penso che sia la cosa più ridicola – ha dichiarato Verstappen senior, intervistato da Autosport – Non credo che la FIA stia facendo un gran bel lavoro. Ma non dirò troppo su questo!”.