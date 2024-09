F1 | Red Bull, Marko sull’addio di Ricciardo a fine 2018: “Aveva riserve sul motore Honda”

Quella appena trascorsa è stata la settimana che ha sancito l’addio di Daniel Ricciardo dal mondo della Formula 1. L’australiano infatti, a partire dal prossimo appuntamento in programma ad Austin nel weekend del 20 ottobre, non sarà più alla guida della sua Racing Bulls venendo sostituito dal giovane neozelandese Liam Lawson.

Ricciardo dunque, che si è congedato dal Circus con la gara di Singapore dove ha stabilito il giro più veloce della corsa generando non poche polemiche per come è arrivato, pare aver dato il saluto definitivo alla top class. Categoria nella quale si era affermato alla guida della Red Bull e con la quale chiuse il primo capitolo della sua carriera a fine 2018.

Una situazione che Helmut Marko ha ricordato recentemente, con lo storico consulente della scuderia di Milton Keynes che ha sottolineato come le due parti avevano raggiunto un accordo per il prolungamento al 2019. Ma a far saltare il banco fu proprio Ricciardo che, avendo dubbi sul motore Honda, preferì accettare la corte della Renault. Un biennio, quello passato da DR3 alla guida della vettura francese non certo agevole ed esaltante, che però lo portò a conquistare il podio in due circostanze nella stagione 2020 (Nurburgring e Imola).

“Era un evento nella piazza principale di Graz – ha ricordato Marko, intervistato sul canale Youtube di Formel1.de – E dopo ci siamo seduti insieme e abbiamo raggiunto un accordo. Siglato con una stretta di mano. Poi si è recato a Salisburgo e ha fatto lo stesso con Dietrich Mateschitz”.

Marko ha poi aggiunto: “Ma aveva alcune riserve sul motore Honda che avremmo avuto e a quanto pare ha ascoltato di più la Renault e Cyril Abiteboul. Mateschitz voleva che quanto suggellato con una stretta di mano venisse rispettato”.