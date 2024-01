F1 | Sauber: svelato il nuovo nome del team

Il team Sauber ha annunciato il nuovo nome del team per il 2024 e questa volta è ufficiale. L’elenco degli iscritti della FIA per questa stagione li aveva precedentemente elencati come “Stake F1 Team Kick Sauber”, ma questo non sarà il nome che useranno poiché questa mattina il team ha confermato che la nuova identità del team è: “Stake F1 Team”. Stake, il marchio di scommesse, sarà ora il title partner esclusivo per le stagioni 2024 e 2025, mentre Sauber subentra all’Alfa Romeo. Successivamente, dal 2026, quando entreranno in vigore i nuovi regolamenti della F1, il team si trasformerà nuovamente in Audi. I produttori tedeschi sperano di suscitare scalpore con il loro eventuale arrivo con Audi che diventerà anche un produttore di power unit e che si è impegnata a creare il proprio motore per lanciare una sfida tra due anni.

Valtteri Bottas e Zhou Guanyu rimarranno i piloti ufficiali, anche se i loro posti saranno inevitabilmente sotto esame prima dell’arrivo di Audi. L’anno scorso, l’Alfa Romeo si è classificata nona nel campionato costruttori di F1.