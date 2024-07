F1 | Red Bull, Verstappen: “Sono stato fortunato ad entrare in Q3”

Silverstone – Qualifiche complicate per Max Verstappen, che perde la possibilità di giocarsi la pole position. In un emozionante ed incredibile Q1 – interrotto dalla bandiera rossa causata dalla fuga in ghiaia della Red Bull di Sergio Perez – Max evita la stessa sorte del compagno di squadra, andando lungo in ghiaia alla Copse. L’olandese riesce a salvarla e a tornare in pista, riportando però dei danni al fondo. Da li, i tempi di Verstappen calano e e la Red Bull non tornerà più al comando: supera il taglio, nel Q2, in quarta posizione alle spalle di Hulkenberg. Al termine della qualifica è ancora quarto: la partenza promette scintile, visto che Max scatterà dalla seconda fila accanto al rivale Lando Norris.

Verstappen: “La quarta posizione è stata un po’ una sorpresa”

“Un sabato particolare. Sono stato sfortunato in curva sette, aveva appena cominciato a piovere, ho provato a rallentare, mano perso la vettura e mi sono concentrato sull’evitare il muro. La gita in ghiaia ha danneggiato il fondo, e ho riportato seri danni. La squadra ha fatto un ottimo lavoro nel cercare di salvare il salvabile, ottimizzando il bilanciamento, ma la qualifica ormai era andata. Sono stato fortunato ad entrare in Q3 e alla fine prendere la quarta posizione è stata un po’ una sorpresa, non potevamo fare di più. Per la gara, avremo bisogno di un fondo nuovo, ma credo che sarà eccitante e vedremo diverse azioni in pista, le McLaren e le Mercedes sono state veloci in ogni sessione. Domani è un nuovo giorno, vedremo cosa ci riserva il meteo, ma sono fiducioso, possiamo giocarcela”.