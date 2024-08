F1 | Sauber, C44 aggiornata anche per Zhou a Zandvoort

F1 Sauber Zhou – A caccia di risultati importanti dopo le numerose difficoltà di questa stagione, Sauber è pronta a mettere in campo il massimo sforzo per fornire a Valtteri Bottas e Guanyu Zhou una vettura veloce, affidabile e capace di fare la differenza nella lotta per la zona punti. Intervistato dal sito ufficiale della squadra, Alessandro Alunni Bravi ha ribadito che gli obiettivi comuni non sono cambiati e che anche il pilota cinese, attualmente fermo a quota zero punti, potrà contare a Zandvoort sull’ultimo pacchetto di novità tecniche. Un elemento chiave che dovrebbe spingerlo a dare il massimo nel rush finale di questa stagione 2024. Ricordiamo che Zhou è ancora alla ricerca di un sedile per il 2025 e non è chiaro se potrà continuare o meno con Sauber.

Sauber, Alunni Bravi conferma le novità per Zhou

“La prima metà della stagione ha portato con sé diverse sfide e, nonostante i risultati non siano stati all’altezza delle nostre aspettative e ambizioni, continueremo a lavorare con determinazione per invertire la rotta. Il nostro team, sia in fabbrica che in pista, è impegnato incessantemente a migliorare le prestazioni della vettura, e con il pacchetto di aggiornamenti introdotto in Ungheria ora disponibile su entrambe le auto, siamo fiduciosi di poter fare passi avanti. Zandvoort è un circuito unico e impegnativo, che presenta sia sfide che opportunità, e siamo concentrati a sfruttarle al massimo, soprattutto considerando che il meteo potrebbe giocare un ruolo cruciale durante il fine settimana”.