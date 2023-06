Formula 1 | Briatore: “Il mondiale è già nelle mani di Verstappen”

Formula 1 Briatore Verstappen – Tra le colonne del quotidiano “Il Riformista”, Flavio Briatore ha analizzato la forza messa in mostra da Max Verstappen in questa prima parte di stagione 2023, precisando come il mondiale Piloti vada già considerato tra le sue sue mani, considerando anche il potenziale tecnico espresso dalla RB19 in questi primi otto appuntamento del campionato. Secondo il Manager italiano, l’olandese ha ottenuto un vantaggio importante su tutti gli inseguitori, compagno di squadra compreso, aspetto che gli permetterà di gestire nel miglior modo le prove in programma da qui a dicembre.

“Al Gran Premio del Canada è andata in scena la solita supremazia assoluta di Max Verstappen”, ha affermato il Manager italiano. “Checo Perez, suo compagno di squadra, ha concluso il fine settimana abbastanza attardato, a dimostrazione che non solo la vettura deve essere buona ma anche il pilota deve essere all’altezza della situazione. Domenica abbiamo visto nei primi tre posti i campioni più importanti della Formula 1 ed è inoltre stato un podio che ha innalzato le tre migliori forze e piloti del Circus. In tutta sincerità credo che il campionato del mondo sia già nelle mani di un dilagante Max Verstappen”.