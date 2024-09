F1 | Sauber sull’annuncio del secondo pilota, Alunni Bravi: “Stiamo valutando tutte le opzioni”

Nessuna fretta da parte della Sauber per la scelta definitiva del nome del pilota che affiancherà Nico Hulkenberg nella prossima stagione. La scuderia elvetica, che dal 2026 sarà in pista sfruttando ufficialmente la partnership con Audi in concomitanza con l’introduzione del nuovo regolamento tecnico sulle power unit, non ha ancora sciolto le riserve continuando il proprio lavoro di selezione del profilo migliore. Tra i candidati più accreditati c’è Valtteri Bottas, con il finlandese che ha esternato tutta la sua fiducia per una potenziale permanenza nel team di Hinwil.

Ma al tempo stesso Alessandro Alunni Bravi ha sottolineato come non ci sia alcuna preclusione da parte della Sauber nel vagliare ogni tipo di profilo e che, in questa scelta, sarà guidata dall’Audi nella persona di Mattia Binotto. L’ex team principal della Ferrari è stato infatti messo a capo del progetto Formula 1 dalla casa dei Quattro anelli, ma non è l’unico volto nuovo. Dal prossimo anno a gestire la squadra svizzero-tedesca sarà l’ex Red Bull Jonathan Wheatley dopo aver rispettato un periodo di gardening.

“Abbiamo detto già a Monza che (Binotto, ndr) si sta occupando di tutti i dossier, e quello dei piloti è ovviamente uno dei più importanti – ha detto Alunni Bravi, in recenti dichiarazioni pubblicate da Formula1.com – Stiamo valutando tutte le opzioni per vedere quale sia il miglior equilibrio tra un’esperienza a breve termine e una a medio, lungo termine, magari con giovani talenti. Ci sono potenziali candidati su entrambi i fronti. Valtteri è un pilota forte per la nostra squadra. Lo conosciamo molto bene. È con la squadra già da tre anni e ovviamente è uno dei primi della nostra lista”.

Alunni Bravi ha poi aggiunto: “Ma ci sono altre opportunità. Stiamo valutando tutti i pro e i contro e Mattia prenderà una decisione basata non solo sul 2025, ma anche sulla strategia a medio-lungo termine del progetto Audi F1. Non c’è una scadenza perché, ovviamente, non siamo opportunisti. Ora che c’è un solo sedile disponibile, vogliamo prendere tempo”.

Il manager italiano, completando il proprio pensiero, ha detto: “È più che altro per valutare ogni cosa, ogni aspetto, e prendere una decisione giusta. Penso che non ci sia fretta, ma vogliamo spuntare anche questa casella al più presto. Quindi credo che sarà una questione di settimane”.