F1 | La famiglia di Sainz contro Leclerc: spunta un like contro il monegasco [FOTO]

Si parla spesso della presenza delle famiglie nei paddock del motorsport. Arriva un punto in cui i figli, essendo piloti professionisti dovrebbero essere in grado di affrontare le rivalità e le polemiche senza l’intervento della famiglia. A quanto pare però, la famiglia Sainz pare aver iniziato una vera battaglia dopo il Gran Premio di Monza. In primis Carlos Sainz Senior che, intervistato dopo la gara italiana, ha messo in dubbio l’operato del box Ferrari in merito al trattamento diverso riservato al figlio, quando si tratta di fare ordini di scuderia. Successivamente, è intervenuta la madre di Carlos, Reyes Vázquez de Castro, la quale ha messo un “like” ad un post pubblicato sul social network Twitter, pubblicato da un tifoso del pilota spagnolo, che denigra Charles Leclerc.

“Sapete qual è la cosa che ha Carlos e che Charles non avrà mai? L’onore”, si legge nel tweet al quale la madre di Sainz ha messo il like di apprezzamento, tolto poi successivamente ma il web è stato più veloce nell’immortalare lo screenshot.

Sainz's mom liking a tweet that says Leclerc doesn't have honor, Charles reacts in a subtle way pic.twitter.com/za6iGQpvyD — F1 NEWSHUB (@formulanewshub) September 5, 2023

Non si è fatta attendere la replica di Charles Leclerc che ha messo il like ad una foto pubblicata da un tifoso che ritrae il monegasco vittorioso a Monza con la didascalia: “Onore”.

Sarebbe meglio se a parlare per i piloti fosse la pista…