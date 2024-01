F1 | Sainz senior: “Con mio figlio parliamo del futuro Audi”

Il 2026 è ancora lontano, ma non troppo. Mancano infatti due anni all’ennesimo cambio regolamentare della storia recente della Formula 1 che vedrà le monoposto spinte da nuove power unit. Un’occasione che ha portato due grandi marchi a sposare questo progetto: Ford e Audi che rispettivamente lavoreranno al fianco di Red Bull e Sauber.

Sul futuro ingresso dell’Audi ne ha discusso uno dei piloti più vincenti della casa dei Quattro anelli, ovvero Carlos Sainz senior, che ha ammesso di aver discusso del futuro nel Circus del marchio tedesco con il proprio figlio. La priorità per Carlos Sainz, come ammesso dallo stesso alfiere della Ferrari, è quella di rinnovare con il Cavallino con l’attuale contratto in scadenza a fine 2024.

“Bisogna avere molto rispetto per il marchio – ha dichiarato Sainz, citato da Motor.es – Audi, penso che sia una garanzia. So molto bene quanto seriamente prendono ogni progetto. E so benissimo cosa implica la mentalità tedesca nel mondo del motorsport, con i suoi vantaggi e alcuni svantaggi. Ma dobbiamo rispettare il gruppo Volkswagen come Audi”.

Lo spagnolo, continuando con il proprio pensiero, ha aggiunto: “Naturalmente a casa di Carlos, essendo io parte della famiglia Audi, è logico che parliamo e ci confrontiamo su cosa potrà essere il team Audi in futuro”.