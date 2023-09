Formula 1 | Ferrari, feeling ok per Leclerc dopo le prime libere a Singapore

Formula 1 GP Singapore Ferrari Leclerc – Moderata soddisfazione per Charles Leclerc al termine della prima giornata di libere valide per il Gran Premio di Singapore, 16° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Fin dalla prima ora di lavoro andata in scena nella mattinata, il monegasco è riuscito a mettere la SF-23 nella giusta finestra di utilizzo, trovando degli ottimo riscontro soprattutto sul giro secco. Una condizione importante che la squadra spera di confermare anche nelle sessioni di domani.

“È stata una buona giornata: la vettura pare un po’ più competitiva rispetto a quanto ci aspettavamo, ma non ci facciamo troppe illusioni dal momento che credo che i nostri rivali non abbiano ancora mostrato il loro vero potenziale”, ha affermato il monegasco. “Lavoreremo per raffinare ulteriormente il bilanciamento della monoposto questa notte e sono fiducioso che potremo migliorare ancora domani”.