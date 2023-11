F1 | GP Las Vegas: Ferrari chiude al top le seconde libere, penalità per Sainz!

GP Las Vegas – Si è conclusa (e finalmente, aggiungiamo noi) la prima giornata di prove libere del Gran Premio di Las Vegas. Dopo le FP1 da dimenticare con la conclusione anticipata a causa della rottura del tombino che ha provocato danni alle vetture di Carlos Sainz, Esteban Ocon e Guanyu Zhou, i commissari di pista hanno impiegato diverse ore per controllare tutti i tombini presenti in pista. Alla fine, alle 11:30 è iniziata la sessione della durata di 90 minuti.

Tutto sommato, un buon venerdì per le Ferrari che hanno concluso la seconda sessione di libere davanti a tutti. Leclerc infatti ha registrato il miglior tempo in 1:35.265, seguito da Carlos Sainz che dopo il danno di questa mattina ha subito anche la beffa. Infatti dovrà scontare una grid penalty di 10 posizioni per il cambio della batteria, necessario dopo la rottura di questa mattina del fondo a causa del tombino.

Terza posizione per l’Aston Martin di Fernando Alonso, seguito dalla Red Bull di Sergio Perez. Quinto Valtteri Bottas su Alfa Romeo, davanti al campione del mondo Max Verstappen.

Settima la Haas di Nico Hulkenberg che ha preceduto Lance Stroll su Aston Martin e la Mercedes di Lewis Hamilton. A chiudere la TOP 10, troviamo la Williams di Alex Albon.