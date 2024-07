F1 | Verstappen: “Alonso avrebbe potuto conquistare otto campionati del mondo”

Max Verstappen non ha dubbi. L’olandese infatti ritiene che Fernando Alonso avrebbe addirittura potuto conquistare otto campionati del mondo, al momento il record è di sette detenuto in coabitazione tra Michael Schumacher e Lewis Hamilton, qualora avesse preso scelte differenti nella sua carriera.

Uno dei motivi ricorrenti che ha accompagnato la vita professionale dello spagnolo sono state proprio quelle scelte che non hanno dato i benefici e risultati sportivi sperati. Ma nonostante questo Verstappen, discutendo dell’attuale alfiere dell’Aston Martin, ne ha sottolineato non solo il talento ma anche la versatilità che lo hanno portato a conquistare vittorie in varie categorie motoristiche.

“Fernando avrebbe potuto avere otto campionati del mondo se fosse stato un po’ più fortunato nella sua carriera, prendendo le decisioni giuste al momento giusto – ha dichiarato Verstappen, intervistato dal Mundo Deportivo – Quindi, no, i titoli non contano. Le persone guardano sempre chi ha vinto più titoli o altro, e automaticamente li mettono in cima alla lista. Ma non si tratta solo di titoli, e questo vale per tutti gli sport”.

L’olandese, continuando con il proprio discorso, ha detto: “Quello che ha vinto sei Champions League o una o due Coppe del Mondo è il miglior giocatore? Non necessariamente. È uno sforzo di squadra che deve essere unito ed è per questo che penso che Fernando sia sicuramente uno dei migliori piloti della storia. Perché, ovunque è andato, è sempre stato molto veloce”.

Terminando il proprio pensiero ha aggiunto: “Ma hai bisogno del materiale per poter vincere le gare, e lui, sfortunatamente, non l’ha sempre avuto. Fernando è un combattente, è anche molto versatile, perché può guidare molte auto diverse: F1, Indy, Dakar, Endurance, ed è sempre stato veloce in tutte le categorie. È qualcosa che pochi piloti sanno fare”.