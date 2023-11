Formula 1 | Ferrari, Leclerc preferisce (ovviamente) la vittoria alle pole position

La Formula 1 è approdata in Brasile per il terzultimo appuntamento del mondiale 2023. A Interlagos si corre per la terza domenica consecutiva, dopodiché una settimana di pausa prima del doppio colpo finale tra Las Vegas e Abu Dhabi. La Ferrari viene dal podio del Messico con Charles Leclerc, il quale ha ottenuto le ultime due position, e alla domanda in conferenza stampa, si dice entusiasta di questo, ma lui preferirebbe, ovviamente, vincere piuttosto che partire davanti a tutti, essendo la domenica il giorno più importante in un weekend di gara, cosa che alcuni pare abbiano dimenticato.

“E’ sempre bello, ma per me conta di più quello che si fa la domenica in gara – ha ammesso Leclerc. Non abbiamo al momento la macchina per convertire quelle pole position in vittorie o risultati ottimi. Dobbiamo lavorare su questo aspetto ed è su questo che ci stiamo concentrando, cercando di trovare prestazioni in ottica gara. Preferirei vincere in questo weekend anziché fare un’altra pole. Non credo che le gomme influenzeranno le prestazioni, dipendono più dalle caratteristiche della pista. In un weekend Sprint sarà importantissimo fare bene nella prima e unica sessione di prove libere, non possiamo sbagliarla perché altrimenti non sarà possibile tornare indietro”.