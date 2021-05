F1 | Rosberg su Schumacher: “Mick affronta una gran pressione” [VIDEO]

Intervenuto in cabina di commento durante la terza sessione di libere valide per il Gran Premio del Portogallo, terzo appuntamento del mondiale 2021 di Formula 1, Nico Rosberg ha parlato della gran pressione che sta affrontando Mick Schumacher al suo primo anno in Formula 1, evidenziando come la presenza dei giornalisti, uniti all’attenzione dei tifosi, stiano rendendo estremamente “complesso” il primo impatto con l’esperienza in Haas.

Secondo il Campione del mondo 2016, i figli d’arte sono soggetti ad una super pressione da parte di tutti gli addetti ai lavori, aspetto che ovviamente li spinge a vivere ogni Gran Premio al massimo della tensione. Schumacher, ricordiamo, ha chiuso le qualifiche di ieri con il 19° tempo, mezzo secondo davanti al compagno di squadra, Nikita Mazepin.

