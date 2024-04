F1 | Perez vuole un triennale ma Red Bull storce il naso

Le prossime gare saranno determinanti per il futuro di Sergio Perez a Milton Keynes. Se da un lato la Red Bull si è detta soddisfatta del lavoro svolto dal messicano, va detto che dell’altro lato, il sedile di Perez per il 2025 è ancora in bilico. E’ cosa nota infatti che tra Carlos Sainz e la Red Bull ci siano stati dei contatti e probabilmente anche un’offerta, giudicata “avara” da Nico Rosberg.

Perez vorrebbe chiudere la questione rinnovo al più presto e pare che voglia un contratto triennale. Su questo punto però, il consulente del team austriaco, è irremovibile: le richieste iniziali di Perez non verranno soddisfatte.

“Non siamo ancora in grado di finalizzare tutto, questo non ha nulla a che fare con i regolamenti, sa che deve fare bene. All’inizio voleva un contratto di tre anni ma troveremo una soluzione”.