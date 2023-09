F1 | Ricciardo presente a Singapore ma non al volante dell’AlphaTauri

AlphaTauri – Daniel Ricciardo sarà presente nel weekend di Singapore ma non prenderà parte al Gran Premio, in programma questo fine settimana. Infatti, il pilota AlphaTauri, sarà presente sul circuito Marina Bay “per scopi ingegneristici” e continuerà ad essere sostituito da Liam Lawson fino a completa guarigione. Il 34enne di Perth, si è infortunato alla mano destra nell’incidente durante il secondo turno di prove libere del GP d’Olanda, procurandosi la frattura del metacarpo. Dopo pochi giorni è stato operato con successo a Barcellona dal Dr Xavier Mir e sta ancora facendo la riabilitazione. E’ ancora in forse la sua presenza in Giappone e con molta probabilità tornerà per il weekend in Qatar, in programma dal 6 all’8 ottobre.

“Daniel Ricciardo sarà presente con il team solo per scopi ingegneristici. Pertanto, non sarà disponibile per attività mediatiche o di pubbliche relazioni”, si legge nel comunicato del team.