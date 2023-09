F1 | Mondiale 2008, Ecclestone: il clan Massa è interessato solamente ai soldi

Bernie Ecclestone è tornato a parlare del Mondiale 2008. L’ex patron del Circus, dopo le roboanti dichiarazioni degli scorsi mesi, poi smentite sul Crashgate, non le ha mandate a dire a Felipe Massa. Per il manager inglese l’ex pilota della Ferrari sta portando avanti la battaglia legale, sui fatti avvenuti a Singapore, per poter intascare solamente del denaro. Una trovata che, a detta dello stesso Ecclestone, non riuscirà a concretizzarsi.

Nelle scorse settimane Felipe Massa, insieme alla propria équipe di avvocati, ha inviato una lettera di reclamo a FIA e Formula 1 dove è stato sottolineato il complotto ai danni del brasiliano che lo ha portato alla sconfitta sia sul piano sportivo che economico.

“Al clan Massa interessano solo i soldi – ha detto Ecclestone, ripotato da Blick – Ma le probabilità che ciò accada sono pari a zero. Hamilton e Mercedes avrebbero potuto intentare una causa contro la FIA dopo il finale non proprio pulito del 2021 ad Abu Dhabi”.