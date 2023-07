F1 | GP Belgio, prove libere: Sainz il più veloce sotto la pioggia battente

F1 GP Belgio prove libere 1 – In una mattinata caratterizzata dal freddo e dalla pioggia, scesa copiosa fin dai primi minuti di attività in pista, Carlos Sainz ha ottenuto il miglior tempo nella prima sessione di prove libere valide per il Gran Premio del Belgio, 13° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1.

Lo spagnolo della Ferrari, con gomme intermedie, ha ottenuto un riscontro cronometrico di 2’03″207, staccando di mezzo secondo – a parità di mescola – la McLaren di Oscar Piastri, bravo a lasciarsi alle spalle la MCL60 del compagno di scuderia Lando Norris. Una mattinata povera di spunti, viste le condizioni affrontate dai piloti, che costringerà quest’ultimi ad affrontare la qualifica di questo pomeriggio totalmente al buio, senza alcun tipo di riscontro in termini di set-up. A conferma di ciò, diversi piloti hanno scelto di non segnare un tempo, tra cui Max Verstappen, evitando rischi inutili per la monoposto.

Con il quarto crono si è piazzato Charles Leclerc, a conferma del buon feeling mostrato dalla Ferrari in condizioni di bagnato, seguito a ruota da Sergio Perez – sceso in pista al contrario del compagno di scuderia – Alexander Albon e Yuki Tsunoda. Completano la graduatoria della top dieci Kevin Magnussen, Daniel Ricciardo e Nico Hulkenberg. Appuntamento alle 17.00 su Sky Sport F1 HD e NowTV per la diretta della sessione di qualifica valida per il Gran Premio del Belgio, la quale stabilirà l’ordine di partenza della corsa di domenica.

Domani, invece, andrà in scena la Sprint con griglia stabilita in base ai tempi ottenuti nella Shoot-Out in programma alle 12.00.