F1 | Ufficiale: il GP del Belgio resta in calendario fino al 2025

Il Gran Premio del Belgio ha esteso il proprio contratto con la Formula 1 fino al 2025. L’annuncio è arrivato questa stamattina, con la storica pista di Spa che continuerà dunque ad essere parte integrante del calendario del Circus almeno per il prossimo biennio. Il tracciato belga è stato oggetto, negli ultimi anno. di un importante lavorato di restyling che ha portato un significativo sviluppo nelle infrastrutture compresa la costruzione di due nuove tribune.

“Spa è sinonimo di Formula 1 essendo stato uno dei circuiti che è presente dalla nostra prima stagione ed è molto amato sia dai tifosi che dai piloti, quindi sono lieto di estendere il nostro rapporto con loro fino al 2025 – ha dichiarato il CEO del Circus Stefano Domenicali – Il promotore ha fatto grandi passi avanti negli ultimi anni per migliorare l’esperienza dei fan e le infrastrutture, e il lavoro è in corso tra tutte le parti interessate con una chiara attenzione alla fornitura di gare sicure ed emozionanti. Vorrei ringraziare il promotore e il governo di Vallonia per il loro continuo sostegno”.

“Siamo orgogliosi ed entusiasti di annunciare che il Gran Premio di Formula 1 si svolgerà in Vallonia nel 2025 – ha dichiarato Willy Borsus, Vicepresidente e Ministro dell’Economia della Vallonia – La nostra regione salirà ancora una volta ai vertici della scena internazionale, grazie ai suoi eventi di alta qualità e alla leggendaria infrastruttura sportiva. Al di là del prestigio, vorrei sottolineare il notevole impatto economico che questo evento porta alla Vallonia e al Belgio. Secondo uno studio realizzato nel 2021, il Gran Premio genera ricadute positive per la nostra regione, al netto dei finanziamenti pubblici, in costante diminuzione, pari a 41,8 milioni di euro. Questi dati costituiscono una solida indicazione dell’impatto finanziario e le prospettive positive indicano che possiamo aspettarci risultati ancora più positivi quest’anno. Il Gran Premio di Formula 1 incarna quindi sia un momento emblematico per lo sport automobilistico sia un potente motore di crescita economica per la nostra regione”.