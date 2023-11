F1 | Red Bull, Verstappen sesto nella “noiosa” Las Vegas

Max Verstappen termina la prima rocambolesca giornata in pista a Las Vegas in sesta posizione. L’olandese ha già espresso, in maniera abbastanza esplicita, i suoi pensieri sul nuovo e sfavillante circuito americano, ed il feeling con la pista sembra non esserci, almeno al momento. Il crono di Verstappen è di nove decimi più lento rispetto a quello dell Ferrari di Charles Leclerc – con cui aveva scherzato nel paddock nei giorni scorsi – ma la Red Bull riesce comunque a completare il programma previsto per la giornata nonostante l’interruzione nelle FP1. Tante le incognite sulle gomme, certo, ma il layout del tracciato e le luci artificiali sembrano ricordare la pista di Singapore, unica nel calendario a non essere diventata un fortino Red Bull: cambiano le temperature, ma in rettilineo la RB19 continua a mostrare i suoi punti deboli.

“La pista era abbastanza scivolosa, c’è voluto un po’ per gommare le gomme, a causa della poca attività nelle FP1, ma poi c’è stata dell’evoluzione e le cose sono migliorate verso la fine della seconda sessione. Siamo riusciti a completare l’intero programma, ed era la cosa fondamentale dopo l’interruzione. Da quanto abbiamo capito, non sarà così facile scegliere le gomme per la gara. La soft va bene per il giro veloce, ma fatica molto in simulazione gara. Anche la media non si è comportata come ci aspettavamo, per cui ci sono ancora alcune cose che dovremo rivedere per migliorare il degrado. Credo che comunque siamo ad un buon punto rispetto agli avversari, ma possiamo ancora migliorare – continua Verstappen, che ribadisce la sua avversione nei confronti del Las Vegas Strip – ho girato su circuiti migliori. Ma è qualcosa che avevo detto già ieri, non è qualcosa di nuovo che ho appena scoperto”.