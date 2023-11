F1 | Red Bull, Perez soddisfatto della quarta posizione

Sergio Perez segna il quarto miglior tempo nelle prove libere di Las Vegas. Dopo l’interruzione delle FP1, il messicano completa il programma di lavoro nella tarda notte, mettendosi davanti al compagno di squadra di un solo decimo – Verstappen è sesto. Grande avversario della Red Bull sembra essere la Ferrari, al momento virtualmente in prima fila accompagnati da un carichissimo Fernando Alonso, ma Perez è convinto che la RB19 abbia le carte in regola per spuntarla in gara.

“E’ un peccato che le FP1 siano terminate così, mi dispiace tanto per i tifosi. In ogni caso, sono sicuro che ci aspetta un gran weekend. E’ una nuova pista e l’aderenza è ancora scarsa, per cui le cose sono un po’ più complicate – ha spiegato Checo – abbiamo comunque fatto dei progressi e sono felice delle nostre performance. Le Ferrari hanno un grande passo gara, ma vedremo come andranno le qualifiche; credo che in gara riusciremo a giocarcela”.