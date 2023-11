Mercedes | Hamilton si è divertito a guidare a Las Vegas

Nona posizione a fine giornata per Lewis Hamilton. Il pilota della Mercedes non sembra così preoccupato della classifica, evidentemente ha fatto un tipo di lavoro volto più alla gara che ad altro. Sul giro da qualifica infatti non si è espresso certamente ai massimi livelli, ci penserà probabilmente nel corso della terza sessione, anche perché a detta dello stesso sette volte campione del mondo, le prove ufficiali per determinare la griglia di partenza saranno fondamentali in questo strano weekend di Formula 1 a Las Vegas.

“E’ un circuito incredibilmente veloce, mi sono divertito – ha detto Hamilton. Sono contento di aver potuto correre di nuovo, gli addetti hanno fatto un ottimo lavoro per risolvere il problema riscontrato nella prima sessione. Il bilanciamento della vettura non era poi così male, non siamo troppo lontani rispetto ai nostri rivali. Pare che tutti soffrano di graining, questo penso sia dovuto dall’asfalto nuovo e dalle basse temperature, e stiamo utilizzando anche un assetto a basso carico, quindi nelle curve si scivola più del dovuto. Sarà un weekend interessante, con le qualifiche estremamente importanti. Gestire il degrado sarà fondamentale anche nella gara di sabato sera”.