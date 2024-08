F1 | Red Bull, Perez: “Dobbiamo lavorare sul passo gara”

Zandvoort – Venerdì all’insegna della costanza per Sergio Perez, ma nella parte sbagliata della classifica. Il messicano si piazza in dodicesima posizione in entrambe le sessioni, restando quindi lontano dal compagno di squadra e dagli altri top driver. Già Verstappen si è lamentato, al temine della giornata, dichiarando la sua Red Bull troppo “lenta“: i due hanno testato soluzioni differenti, ma entrambi non sono riusciti a dimostrarsi competitivi, quantomeno non quanto le McLaren. Si prospetta un altro weekend in salita per Perez che, nonostante la conferma al termine della prima parte di stagione, dovrà continuare a dimostrare di essere l’uomo adatto alla Red Bull, in grado di assicurare i punti necessari per conquistare il campionato costruttori.

Perez: “Situazione migliore di quanto sembri”

“Abbiamo testato parecchie cose oggi in pista, nonostante le condizioni. La situazione, forse, è un pochino migliore rispetto a quando potrebbe sembrare guardando la classifica, però io ho commesso un errore in curva 12 e ho perso un paio di decimi. Nel complesso abbiamo del lavoro da fare, sopratutto sul passo gara, per cercare di eguagliare chi ci sta davanti. abbiamo portato due macchine molto diverse in pista, ci aspetta una giornata impegnativa. Le qualifiche sono fondamentali, dovremo sfruttare ogni possibilità”.