F1 | Red Bull, Verstappen: “McLaren messa meglio sul fronte degrado, ma alla fine abbiamo vinto noi”

Max Verstappen. Fortissimamente Max Verstappen. Ancora una volta l’olandese ha sfoderato una prestazione da campionissimo che lo ha portato a conquistare la vittoria nel Gran Premio di Spagna, dove ha raccolto il terzo piazzamento consecutivo sul gradino più alto del podio. L’alfiere della Red Bull, dopo l’incredibile partenza che ha visto protagonista la RB20 numero 1 la McLaren di Lando Norris e la McLaren di George Russell, ha preso la testa della classifica sulla W15 dell’inglese conservandola fino alla bandiera a scacchi.

Un successo importante per Verstappen che consolida così la leadership iridata, dove può contare su 69 punti di vantaggio su Norris.

“Credo che la gara si sia decisa in partenza – ha dichiarato Verstappen al termine della corsa – Sono andato in testa al secondo giro, lì soni riuscito a costruire un vantaggio dopodiché abbiamo dovuto correre una gara in difesa perché Norris e la McLaren erano molto veloci e anche sul fronte degrado erano messi meglio di noi. però abbiamo fatto tutto bene, abbiamo guidato con una strategia piuttosto aggressiva che alla fine ha dato i suoi frutti. Siamo arrivati vicini, ma alla fine siamo contenti di aver vinto nuovamente”.

L’olandese ha discusso della partenza: “Sono andato un po’ sull’erba e ho perso aderenza, abbiamo frenato un po’ tardi in curva 1: io stavo cercando di prendere la testa, poi ci sono riuscito più avanti e una volta superato Russell ho gestito meglio le gomme e questo mi ha reso più semplice la gara”.

Il campione del mondo in carica, completando il proprio pensiero, ha detto: “Una volta che gestisci le gomme qui diventano calde, con tutte le curve ad alta velocità e scivoli tanto. Per cui cerchi di gestire però sei sempre un po’ al limite”.